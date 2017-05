Beşiktaş'ta hedef net : '4 maç 12 puan ve 3.yıldız'

İlk viraj Bursaspor deplasmanı

Talisca yok Tolgay Oğuzhan var

Beşiktaş'tan Bursaspor'a karşı büyük üstünlük

Beşiktaş taraftarı 6 yıl sonra Bursa'da

ALİ DANAŞ- İSTANBUL -() Süper Lig'de son dönemece girilirken Beşiktaş ile M.Başakşehirspor arasındaki şampiyonluk yarışı amansız bir şekilde devam ediyor. İki hafta öncesine kadar 7 puanlık fark ile zirvede yalnız olan Beşiktaş,önce M.Başakşehir'e yenilip ardından Fenerbahçe ile berabere kalınca bir anda 2'ye inen puan farkı ile şampiyonluk yolunda stresli günler geçirmeye başlamıştı.

Dün oynanan ve M.Başakşehir'in 2-1 galibiyeti ile biten M.Başakşehir - Gençlerbirliği maçı sonrası bir maç eksikle 2.liğe düşen Siyah Beyazlılar, yarın akşam Bursaspor karşısına liderliği geri almak için çıkacak. Şampiyon olmak için hala tüm ipleri kendi elinde bulunduran ve kalan 4 maçı kazanması halinde 3.yıldızı takacak olan Siyah Beyazlılar bu periyottaki ilk maç olan Bursaspor karşılaşmasını mutlak kazanmak istiyor.Rakibinin son 3 maçta 16 gol yemiş olması Beşiktaş'ı bu maçta kesin favori yapsa da teknik direktör Şenol Güneş son iki haftada yaşanan puan kayıplarından sonra işi oldukça sıkı tutuyor.Rahatlığın takıma çok büyük zarar verdiğini her fırsatta hatırlatan Güneş , ''rakibin son maçlardaki düşüşü sizi sakın rehavete sokmasın.Bunun cezasını zaten iki maçta çektik.Artık telafisi olmayan haftalara girdik.Hataya yer yok.4 maçımız var ve bu maçları alıp şampiyonluğumuzu ilan edelim.Bunu yapacak gücümüz var.Yeter ki her zamanki oyunumuzu büyük bir ciddiyet içinde sahaya koyalım.'' diye uyarıyor.

TALİSCA YOK TOLGAY OĞUZHAN VAR

Beşiktaş Bursaspor karşısına Talisca'dan yoksun çıkacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçında kaleci Volkan Demirel'e yaptığı orta parmak işaretinden dolayı Disiplin Kurulu'ndan 1 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, Bursa'da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Talisca'nın yokluğunda Oğuzhan ve Tolgay Arslan'ı değişmeli olarak forvet arkasında oynatması bekleniyor.Orta sahayı Atiba- Tolgay ve Oğuzhan'dan oluşturacak olan tecrübeli teknik adam hücum hattında Quaresma -Babel ve Aboubakar'nda vazgeçmeyi düşünmüyor.

Defans hattında Fenerbahçe maçından farklı olarak cezası biten Tosic'i yeniden Marcelo'nun yanına koyacak olan Güneş'in, sağ beki Gökhan Gönül sol beki ise Adriano olacak.Son maçlarda yaptığı hatalı hareketler ile tepkileri çekmeye başlayan kaleci Fabricio'nun ise yedeğe düşmesi beklenen bir gelişme değil.

Beşiktaş'ın Bursaspor karşısındaki tahmini onbiri Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel ve Aboubakar şeklinde.

BEŞİKTAŞ'TAN BURSASPOR'A KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Siyah Beyazlılar son yıllarda Bursaspor'a karşı büyük üstünlük kurdu ve son 7 maçın hepsinden galibiyet çıkarmasını bildi. Beşiktaş, 2012-2013 sezonunun ikinci devresinde 3-0 yenildiği Bursaspor ile daha sonra oynadığı 7 maçı da kazanarak rakibine karşı önemli bir galibiyet serisi elde etti.Son 7 maçta Bursa'ya 14 gol atan Kara Kartallar kalesinde 5 gol gördü.

İşte son 7 maçın skorları:

2013-2014

Bursaspor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Bursaspor 1 - 0

2014-2015

Bursaspor-Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş-Bursaspor 3 - 2

2015-2016

Bursaspor-Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş-Bursaspor 3 - 2

2016 -2017

Beşiktaş - Bursaspor 2 - 1

Siyah Beyazlılar genel toplamda da Bursa'ya karşı oldukça üstün durumda.

Bu güne kadar 95 kez karşılaşan iki ekipten Beşiktaş'ın 43 galibiyetine karşın, Bursaspor'un 16 galibiyeti bulunurken 36 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.Beşiktaş'ın 95 maçta attığı 129 gole, Bursa 85 gol ile karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI 6 YIL SONRA BURSA'DA

Beşiktaş Bursapor karşılaşması şampiyonluk açısından büyük önem taşıdığı kadar Siyah Beyazlı tarafarların yıllar sonra Bursa'ya gidecek olması açısından da önem arz ediyor.

2010 -2011 sezonunun 2. yarısında Bursa'da oynanması gereken maçta Bursa seyircisinin Beşiktaşlı taraftarları şehre sokmak istememesi ile başlayan ve saatlerce süren olaylar sonucu karşılaşma oynanamamış ve Bursapor 3-0 hükmen mağlup ilan edilmişti.Sonraki 5 sezonda her iki takım taraftarı güvenlik gereği İstanbul ve Bursa'da oynanan karşılaşmalara gidememişti.Bu sezon başında deplasman yasağının kaldırılmasıyla birlikte Bursa taraftarı Vodafone Arena'daki karşılaşmayı izleme imkanı bulmuştu.Bu kez de Beşiktaş taraftarı yarın güvenlik konvoyu eşliğinde Bursa'ya giderek 6 yıl aradan sonra deplasman tribünündeki yerini alacak.