Beşiktaş'ta Hapoel Beer-Sheva maçı hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana tedavisine devam edilen Matej Mitrovic ile bireysel programına devam eden Caner Erkin katılmadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasında, takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrolü, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 17.30’da basına 15 dakikası açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecek.