Son Dakika
Ek fotoğraflar//İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı
SPOR 23.01.2020, 14:05
3
Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, sahada koşu ve yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, sahada koşu ve yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|18
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|18
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|18
|31
|3. Bursaspor
|18
|30
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Keçiörengücü
|18
|28
|6. Ümraniye
|18
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Granada
|20
|27
|11. Real Betis
|20
|27
|12. Levante
|20
|26
|13. Osasuna
|20
|25
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016