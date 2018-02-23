Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonrasında pas çalışması, top kontrolü, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ile tamamladılar.

Siyah-Beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.