Beşiktaş'ta Divan Kurulu kaosu devam ediyor

Ahmet Ürkmezgil: ''Başkanlığı düşmüş biri Divan Kurulu'nu toplayamaz''

Beşiktaş'ta bir türlü çözüme kavuşturulamayan Divan Kurulu kaosu yeni hamleler ile devam ediyor.

Mayıs 2016'da yapılan seçimin mahkeme tarafından iptal edilmesi ile başlayan süreçte yönetimin, disiplin Kurululun ve Divan Başkanı Yalçın Karadeniz'in karşılıklı hamleleri devam ediyor.

Yönetim ve Yalçın Karadeniz arasında aylar önce başlayan olaylar ve tartışmalar, mahkemelerden alınan karşılıklı iptal kararları, Yalçın Karadeniz'in Disiplin Kurulu'nca kınama cezası ile 5 yıl görevden uzaklaştırılması ve tüm bunlara rağmen Karadeniz'in Divan Kurulu başkanlığına devam etmesi yaşanan kasoun kısa bir özeti.

Son olarak 29 Ocak'ta yapılacağı açıklanan Divan Kurulu seçimlerini mahkeme kararı ile iptal ettiren Yalçın Karadeniz bu kez de Divan Kurulu üyelerine resmi imza ve yazı ile 2017 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısının 25 Şubat'ta Vodafone Arena'da yapılacağı çağrısında bulundu.

Ancak Disiplin Kurulu'nun verdiği kınama cezası yürürlükte olan ve tüzüğe göre 5 yıl Beşiktaş'ın kurullarında görev alması yasaklanan Yalçın Karadeniz'in başkanlığının düşmüş olduğunu belirten Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil; ''Yalçın Karadeniz ne yapmaya çalışıyor artık gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Kınama cezası ile zaten başkanlığı düşmüş olan birisi, başkanmış gibi üyelere resmi evrak gönderip Divan Kurulu'nu toplamaya çalışıyor. Şu anda Divan Kurulu ile ilgili yapılması gereken tek şey seçim kararı almak olmalıydı. Ama Yalçın Karadeniz hiç bir şey yokmuş gibi Divanı toplamaya kalkıyor. Divan Kurulunun en yaşlı üyelerden bir kurul oluşturup seçim kararı alması ve bunu ilan etmesi gerekirken karşımıza bu kez de olağan toplantı çağrısı ile çıkıyor. Kulübümüzün avukatları ile durum değerlendirmesi yapıp gereken adımları tabiki atacağız. Divan Kurulu Beşiktaş'ın en üst kuruludur, danışma kurulumuzdur, sorunlarımızı üyelerimizle konuşup tartıştığımız bir kuruldur. Fikret Orman başkanlığı döneminde, benim de içinde bulunduğum dönemlerde ne bir saygısızlığımız ne de bir kavgamız olmuştur üyeler ile... Ama Yalçın Karadeniz hukuka uygun olmayan işler yapıyor ve Divan Kurulu'nun itibarına zarar veriyor. Bu işlerin böyle olmaması lazımdı. Gerçekten Beşiktaş'a yakışmayan hareketler bunlar'' diye konuştu.

Bu arada Divan Kurulu'nda yaşanan ve bir türlü kesin sonuca ulaşamayan bu kaostan fazlasıyla rahatsız olan Divan Kurulu üyelerinin, seçim için imza toplamaya başladıkları da gelen bilgiler arasında.

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-