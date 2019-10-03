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Beşiktaş'ta Diaby, Wolves maçı kadrosundan çıkarıldı
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında bu akşam saat 19.55'te İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'u konuk edecek Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby, mide rahatsızlığı ve kusma şikayeti nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlı...
SPOR 03.10.2019, 18:37
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında bu akşam saat 19.55'te İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'u konuk edecek Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby, mide rahatsızlığı ve kusma şikayeti nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece kamp kadrosunda yer alan oyuncumuz Diaby gece yaşadığı bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı" denildi.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece kamp kadrosunda yer alan oyuncumuz Diaby gece yaşadığı bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı" denildi.
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