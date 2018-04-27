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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor

Başkan Orman ve Genel Sekreter Ürkmezgil antrenmanı takip etti İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam...

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor

Başkan Orman ve Genel Sekreter Ürkmezgil antrenmanı takip etti

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. 
Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması devam eden çalışmada daha sonra  dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan başkan Fikret Orman ve genel sekreter Ahmet Ürkmezgil de Siyah-Beyazlı ekibin antrenmanını takip ederken teknik direktör Şenol Güneş ile de bir süre sohbet etti. 
Beşiktaş, yarın saat 18.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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