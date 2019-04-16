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Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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