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Beşiktaş'ta Cyle Larin harekatı

Ali DANAŞ - ANTALYA / Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun'u Everton'a sattıktan sonra doğan boşluğu Kanadalı golcü Cyle Larin ile doldurmaya çalışacak. Yaklaşık 1 yıldır Siyah Beyazlıların gündeminde olan Larin'i Türkiye'ye davet eden...

Beşiktaş'ta Cyle Larin harekatı

Ali DANAŞ - ANTALYA /

Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun'u Everton'a sattıktan sonra doğan boşluğu Kanadalı golcü Cyle Larin ile doldurmaya çalışacak.
Yaklaşık 1 yıldır Siyah Beyazlıların gündeminde olan Larin'i Türkiye'ye davet eden yetkililer, İstanbul'da görüşmeleri yaptıktan sonra sağlık kontrollerinde de bir sorun çıkmazsa 4.5 yıllık resmi imzayı attırmayı hedefliyor.  
MLS Ligi takımlarından Orlando City'de oynayan 22 yaşındaki golcü oyuncu 1.88 boyunda ve sözleşmesi 20 gün sonra bitiyor. Larin geçen sezon 28 maçta 12 gol atıp 3 de asist yaptı.
Beşiktaş, Larin'i geleceğe dönük bir yatırım olarak transfer etmeyi düşünüyor.

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