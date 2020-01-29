Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
Ljajic ve Dorukhan düz koşu yaptı
Burak Yılmaz salonda çalıştı
İSTANBUL, () - Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
LJAJIC VE DORUKHAN DÜZ KOŞU YAPTI
Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz antrenmanda düz koşu yaparken, Burak Yılmaz, salonda özel çalışma gerçekleştirdi. Hasta olan Gökhan Gönül, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Jeremain Lens ile milli takım kampında bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler, antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016