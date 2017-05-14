Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL-() Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün öğleden sonra karayolu ile Bursa'ya giderek kampa girecek.