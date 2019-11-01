Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kamp kadrosunda

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz da kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu isimlerde oluştu: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.



