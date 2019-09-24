Beşiktaş'ta başkan adayları resmi sürecin açıklanmasını bekliyor

Beşiktaş'ta bundan 1 yıl önce olağanüstü kongre kararı alıp Eylül ayında 4'üncü kez başkan olan, ardından Mayıs ayındaki olağan kongrede de 5'inci kez başkan seçilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararından sonra, kulüpte 1 ay içinde yeniden kongre yapılacak. Yarın gerçekleştirilecek olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra da siyah-beyazlıların yeni yol haritası resmen ilan edilecek.

Başkan Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasından sonra Beşiktaş'ta doğal olarak kongre kulisleri de hemen başladı. Ancak başkan adayları şu an için temkinli konuşuyor ve resmi açıklamanın yapılmasını bekliyor. Başkan adaylarının son durumları ise şu şekilde:

AHMET NUR ÇEBİ KURMAYLARINI İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Fikret Orman'ın istifa etmesi halinde başkan adayı olacağını daha önce defalarca açıklayan eski ikinci başkan Ahmet Nurt Çebi, seçim için akla gelen ilk isim. Çebi'nin kendisine yakın kişilerle yaptığı ilk değerlendirmelerde yönetimin açıklayacağı resmi kararı beklediği ve yarından sonra resmen çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Bu arada Çebi'nin hem birlikte hareket ettiği kongre arkadaşlarıyla, hem de yönetim listesine almayı düşündüğü yönetici adaylarıyla görüşerek şehir dışında olanların İstanbul'a gelmelerini istediği de gelen bilgiler arasında.

SERDAR BİLGİLİ VE İSMAİL ÜNAL NE DEDİ?

Başkanlık için adı geçen bir diğer aday Serdar Bilgili'nin ise geçen haftalarda Beşiktaş'ın bazı ileri gelenlerinden teklif aldığı ve kesin bir dille 'hayır' cevabını verdiği bildirilirken, Bilgili döneminin yöneticisi olan İsmail Ünal'ın ismi de daha yüksek sesle söylenmeye başladı bile. İsmail Ünal'ın da tıpkı Ahmet Nur Çebi gibi yarın açıklanacak resmi süreci beklediği kulislerde konuşulanlar arasında.

Bu arada mevcut yönetimden bazı yöneticilerin de yarınki olağanüstü toplantıda açıklanacak kararlardan sonra istifa etmeye hazırlandığı öğrenildi.