Beşiktaş'ta Atiba şoku !..

Siyah-Beyazlı takımın önemli ismi Atiba sakatlığını nedeniyle Atiker Konyaspor'a karşı oynayamayacak.

Beşiktaş Kulübü Atiba'nın yanı sıra Ömer Şişmanoğlu'nun sağlık durumları hakkında şu açıklamayı yaptı:

Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.

Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Ali DANAŞ, İstanbul-