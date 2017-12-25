Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım: Kamuya 110 bin yeni memur alınacak
Kamuya 110 bin yeni memur...
Fatih Terim galibiyet ile başladı, Galatasaray- Göstepe : 3-1
Fatih Terim trübünleri doldurdu galibiyetle...
Kılıçdaroğlu: Asgari ücret net 2 bin lira olmalı
Kılıçdaroğlu: 18 Adayı Yunanistan'dan alacağız
2 yeni KHK yayımland: Kamudan ihraç ve Taşeron işçilerin durumu
Taşeron işçileri ile ilgili KHK...

Beşiktaş'ta Arda Turan gelişmesi

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ ara transfer dönemini bir hayli yoğun geçirecek gibi görünüyor.  İlk olarak 3 ay önce anlaşmaya vardığı Vida'ya resmi imzayı attırması beklenen Siyah Beyazlılar Barcelona'nın Türk oyuncusu Arda...

Beşiktaş'ta Arda Turan gelişmesi

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ ara transfer dönemini bir hayli yoğun geçirecek gibi görünüyor. 

İlk olarak 3 ay önce anlaşmaya vardığı Vida'ya resmi imzayı attırması beklenen Siyah Beyazlılar Barcelona'nın Türk oyuncusu Arda Turan'ı da her an kadrosuna katabilir.

Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten milli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu.İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken ArdaTuran kanadında da ilginç gelişmeler de yaşandı.Türkiye'de bulunan Arda bu gece yakın arkadaşları ve bazı futbolcular ile yemekte bir araya geldi.Yemekten ilk olarak Beşiktaş'ın eski genel menajeri ve yorumcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin Arda ile fotoğraf paylaşarak 'Come to Beşiktaş' mesajını yazdı.İlerleyen saatlerde bu kez Arda, Beşiktaş'a transfer olacağı sinyalini verircesine yemekte bulunan Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin ile olan fotoğrafını paylaştı ve 'kaptan-can' yazdı.Bu fotoğrafın hemen ardından da Tolga Zengin Arda ile olan fotoğrafını paylaşıp 'kardeşim candır' dedi.

Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı.

Barcelona kulübü Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda Arda sezon sonunda satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanacak.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,