Beşiktaş'ta Arda Turan gelişmesi

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ ara transfer dönemini bir hayli yoğun geçirecek gibi görünüyor.

İlk olarak 3 ay önce anlaşmaya vardığı Vida'ya resmi imzayı attırması beklenen Siyah Beyazlılar Barcelona'nın Türk oyuncusu Arda Turan'ı da her an kadrosuna katabilir.

Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten milli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu.İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken ArdaTuran kanadında da ilginç gelişmeler de yaşandı.Türkiye'de bulunan Arda bu gece yakın arkadaşları ve bazı futbolcular ile yemekte bir araya geldi.Yemekten ilk olarak Beşiktaş'ın eski genel menajeri ve yorumcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin Arda ile fotoğraf paylaşarak 'Come to Beşiktaş' mesajını yazdı.İlerleyen saatlerde bu kez Arda, Beşiktaş'a transfer olacağı sinyalini verircesine yemekte bulunan Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin ile olan fotoğrafını paylaştı ve 'kaptan-can' yazdı.Bu fotoğrafın hemen ardından da Tolga Zengin Arda ile olan fotoğrafını paylaşıp 'kardeşim candır' dedi.

Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı.

Barcelona kulübü Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda Arda sezon sonunda satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanacak.