Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları 4 eksikle devam etti

İSTANBUL,() - Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç ile devam eden antrenman, taktik çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz, Douglas ve N’Koudou antrenmana katılmazken, takımla birlikte ısınma hareketleri gerçekleştiren Burak Yılmaz, daha sonra özel program dahilinde çalıştı. Öte yandan antrenmanı futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ da takip etti.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00’te özel uçakla Antalya'ya gidecek ve hazırlıklarını burada yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

