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Beşiktaş'ta Adriano takımla birlikte çalıştı 

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.  Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör...

Beşiktaş'ta Adriano takımla birlikte çalıştı 

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. 
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması  ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah- Beyazlı ekipte tedavileri devam eden Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in antrenmanda yer almadı. Dün yapılan antrenmanda yer almayan Adriano ise bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. 
Siyah-Beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kafile daha sonra özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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