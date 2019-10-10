banner314

banner325

Son Dakika

Beşiktaş'ta adaylık için son saatler

Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay kesin aday Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'ın son kararı bekleniyor ALİ DANAŞ - İSTANBUL- Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli kongrede adayların resmi olarak açıklanması...

SPOR 10.10.2019, 12:36
Beşiktaş'ta adaylık için son saatler

Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay kesin aday

Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'ın son kararı bekleniyor

ALİ DANAŞ - İSTANBUL-

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli kongrede adayların resmi olarak açıklanması için son saatlere girildi.
Başkanlık için adaylığını ilk açıklayan kişi olan Hürser Tekinoktay gün içinde avukatı aracılığıyla resmi başvurusunu yapacak. Adaylığı en çok merak edilen isimlerden biri olan Serdal Adalı da kesin olarak başkan adayı ve resmi açıklamayı kısa zaman içinde yapacak.
AHMET NUR ÇEBİ VE İSMAİL ÜNAL'IN SON KARARI BEKKENİYOR
Dün itibariyle adaylıktan vazgeçtiği iddia edilen Ahmet Nur Çebi'nin de saat 17:00'ye kadar kulübe gelerek adaylık başvurusu yapması hala ihtimal dahilinde.
Bir diğer aday adayı İsmail Ünal da henüz vazgeçmediğini ve saat 17:00'ye kadar vaktinin olduğunu ifade ederek değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:39
Güneş 07:03
Öğle 12:56
İkindi 16:05
Akşam 18:39
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2