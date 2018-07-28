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Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme

Nacer Chadli geliyor Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Umut Nayir ve Enzo Roco transferlerini arka arkaya açıklayan siyah beyazlılar kanat ağırlıklı oynayan ve zaman...

Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme

Nacer Chadli geliyor

Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Umut Nayir ve Enzo Roco transferlerini arka arkaya açıklayan siyah beyazlılar kanat ağırlıklı oynayan ve zaman zaman 10 numarada da görev yapabilen Nacer Chadli'yi kadrosuna katmak üzere. Premier Lig takımlarından West Bromwich'in oyuncusu olan Chadli ile her konuda anlaşan transfer komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor. Şenol Güneş'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
ATIBA DA TAMAM
Beşiktaş yönetimi, uzun süren görüşmeler sonrası Atiba Hutchinson ile de anlaşma sağladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kalmasını ısrarla istediği Kanadalı oyuncu sonunda ikna edildi ve 1 yıl daha takımda kalması sağlandı. Atiba bir yıllık yeni sözleşme için 750 bin Euro ücret alacak.

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