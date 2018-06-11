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Beşiktaş'ta 10 numaraya 2 aday 

Fernades ve Khazri listede Marsilya ile Beşiktaş karşı karşıya  ALİ DANAŞ  / İSTANBUL,() Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın 10 numara adayları arasına Tunuslu Wahbi Khazri de girdi. Listesinde Davy...

Beşiktaş'ta 10 numaraya 2 aday 

Fernades ve Khazri listede

Marsilya ile Beşiktaş karşı karşıya 

ALİ DANAŞ  / İSTANBUL,()

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın 10 numara adayları arasına Tunuslu Wahbi Khazri de girdi.
Listesinde Davy Klaassen ve Manuel Fernandes gibi isimler bulunan Siyah-Beyazlılar, Klaassen'e yüksek maliyeti nedeniyle öncelik tanımıyor. Bir diğer aday Manuel Fernandes'in durumunda ise net bir gelişme henüz yok. Hem oyuncunun Portekiz Milli takımı ile Dünya Kupası'nda olması hem de kulübü Lokomotiv Moskova ile süren 1 yıllık kontratı, transfer sürecinin biraz daha uzayacağı anlamına geliyor. 32 yaşındaki yıldız için 3 yıllık yeni kontrat isteyen menajeri ise; Fernandes'in önceliğinin Lokomotiv olduğunu açıklamasına rağmen Beşiktaş'ın girişimlerini Rus ekibine karşı koz olarak kullanıyor. Lokomotiv Moskova'nın 1 yılı kalan Fernandes'e 3 yıllık yeni kontrat yapmak yerine satıp para kazanma isteği ağır basarsa; Beşiktaş resmi olarak devreye girecek ve Fernandes'i tekrar takıma kazandırmaya çalışacak.
MARSİLYA İLE BEŞİKTAŞ KARŞI KARŞIYA 
Bu arada Tunuslu Wahbi Khazri'nin de Beşiktaş'ın 10 numara adayları arasında olduğu Fransız basını tarafından sıklıkla dile getiriliyor.
Sunderland kulübünün oyuncusu olan ve geçen sezonu Fransa'nın Rennes takımında kiralık geçiren Khazri için Beşiktaş'ın Marsilya ile yarışta olduğu dış basında yer alan haberler arasında. Marsilya ile Beşiktaş'ın sadece Khazri'de değil Juan Jesus transferinde de yarış halinde olduğu dış basında bir hayli yer alıyor. Mevcut şartlarda stoper almayı düşünmemesine rağmen Roma kulübünün kiralama seçeneği ihtimalinde Jesus ile ilgilenen Beşiktaş karşısında yine Marsilya'yı bulmuştu. Fransız ekibi Jesus için devreye girerken Roma ile sıkı pazarlıklara başlayıp 12 milyon Euro olan bonservisi indirmeye çalışacağı Fransız basınında yazılan haberler arasında.
 

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