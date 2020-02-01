Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68
ING Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta sahasında Galatasaray Doğa Sigorta’yı 74-68 mağlup etti.
SALON Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu
BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 11, Aaron Malik Harrison 16, Alexander Antoine Poythress 8, Can Korkmaz 5, Zachary Auguste 14, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Hüseyin Göksenin Köksal 8
1’İNCİ PERİYOT: 19-12
İLK YARI: 32-29
3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-55
ING Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta sahasında Galatasaray Doğa Sigorta’yı 74-68 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9’uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6’ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş Sompo Sigorta’dan İsmet Akpınar oldu.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|37
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
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|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|19
|15
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|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|24
|34
|7. Tottenham
|24
|34
|8. Wolverhampton
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Newcastle
|25
|31
|11. Southampton
|25
|31
|12. Arsenal
|24
|30
|13. Crystal Palace
|25
|30
|14. Burnley
|24
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|22
|15
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016