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Beşiktaş Sompo Sigorta, evinde farklı kazandı
Beşiktaş Sompo Sigorta, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5’inci maçında Falco Szombathely’i 74-49 mağlup ederek gruptaki 2’nci galibiyetini elde etti. Beşiktaş Sompo Sigorta, Basketbol Şampiyonlar Ligi 5’inci maçında Macaristan temsilcisi...
SPOR 12.11.2019, 22:01
Beşiktaş Sompo Sigorta, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5’inci maçında Falco Szombathely’i 74-49 mağlup ederek gruptaki 2’nci galibiyetini elde etti.
Beşiktaş Sompo Sigorta, Basketbol Şampiyonlar Ligi 5’inci maçında Macaristan temsilcisi Falco Szombathely’i ağırladı. Dengeli geçen ilk periyodu Beşiktaş, 14-12 önde tamamladı. 2’nci çeyrekte de rakibine 19-15’lik üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 33-27 önde kapattı.
3’üncü çeyrekte de rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Beşiktaş, son çeyreğe 9 sayı önde girdi: 50-41. Son periyotta hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar farkı daha da açtı ve maçtan 74-49 galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Sigorta’da Shaq McKissic kaydettiği 20 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Burak Yıldızlı 14, James McAdoo da 12 sayıyla mücadele etti.
Beşiktaş Sompo Sigorta, Basketbol Şampiyonlar Ligi 5’inci maçında Macaristan temsilcisi Falco Szombathely’i ağırladı. Dengeli geçen ilk periyodu Beşiktaş, 14-12 önde tamamladı. 2’nci çeyrekte de rakibine 19-15’lik üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 33-27 önde kapattı.
3’üncü çeyrekte de rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Beşiktaş, son çeyreğe 9 sayı önde girdi: 50-41. Son periyotta hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar farkı daha da açtı ve maçtan 74-49 galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Sigorta’da Shaq McKissic kaydettiği 20 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Burak Yıldızlı 14, James McAdoo da 12 sayıyla mücadele etti.
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