Beşiktaş Sompo Sigorta - Casademont Zaragoza: 73-74

İSTANBUL, () -

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Yohan Rosso, Apostolos Kalpakas, Martin Horozov

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 6, Birkan Batuk 7, Gotcher 9, Burak Yıldızlı 2, McAdoo 18, Djurisic 9, İsmet Akpınar 2, McKissic 18, Oğuz Savaş, Ömer Utku Al 2

CASADEMONT ZARAGOZA: Alocen 9, Brussino 13, Justiz 5, Radovic 14, Seeley 16, Hlinason 2, Benzing 2, San Miguel, Barreiro 5, Vazquez 6, Garcia 2, Krejci

1'İNCİ PERİYOT: 11-24

DEVRE: 30-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-54

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2'nci maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 74-73 yenildi. Siyah-beyazlı ekip ilk kez mağlup olurken, Casademont Zaragosa ise ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer isimleri ise 18 sayı ile McAdoo ve McKissic oldu.

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçını 29 Ekim Salı günü Almanya ekiplerinden Telekom Baskets Bonn ile deplasmanda oynayacak.

