Beşiktaş Sompo Sigorta: 78 - Gaziantep Basketbol: 73

İSTANBUL /

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 27, Gotcher 7, McKissic 11, Durisic 11, Oğuz Savaş 2, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 8, Samet Geyik 10, McAdoo 2

GAZİANTEP BASKETBOL: Vasilauskas 11, Erol Can Çinko, Crawford 17, Orhan Aydın Haciyeva 5, Buva 14, İsmail Cem Ulusoy 7, Murat Göktaş, Jelovac 19, Metehan Akyel

1. PERİYOT: 19-14

DEVRE: 44-36

3. PERİYOT: 65-57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, evinde Gaziantep Basketbol'u 78-73 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde 5'inci galibiyetini elde ederken, 3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Gaziantep Basketbol ise 7'nci yenilgisini aldı.