Beşiktaş Sompo Japan - Türk Telekom: 85-67

İSTANBUL ()
SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Ali Köseoğlu
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 4, Pressey 22, Erkan Veyseloğlu 3, Burak Can Yıldızlı 8, Buva 9, Kenan Sipahi 6, Ömer Utku Al, Samet Geyik 6, Gibson 17, Benzing 10
TÜRK TELEKOM: Yunus Emre Sonsırma 1, Campbell 2, Landesberg 20, Gabriel 9, Stimac 7, Metin Türen, Ender Arslan 8, Kaya Peker 9, Nusret Yıldırım, Redding 11
1'İNCİ PERİYOT: 21-15
İLK YARI: 36-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-40
5 FAUL: 39.20 Benzing (Beşiktaş Sompo Japan)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Türk Telekom'u 85-67 mağlup etti.