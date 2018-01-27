Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor: 78 - 74

İSTANBUL,()

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 16, Strawberry 13, Diebler 14, Clark, Sertaç Şanlı 22, Weems 6, Palacios 4, Kenan Sipahi 3, Muratcan Güler

TRABZONSPOR: Heslip 5, Vasiliauskas 11, Alper Saruhan, Green 14, Bora Hun Paçun 2, Obekpa 12, Harris 6, Eldridge 24, Burak Eşlik

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

DEVRE: 42-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-55

5 FAULLE ÇIKAN: 39.30 Vasiliauskas (Trabzonspor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Trabzonspor'u 78-74 yendi.

Ev sahibi Beşiktaş Sompo Japan 12'nci galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 12'nci kez mağlup oldu.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile, Siyah-Beyazlı ekibin Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de maçı tribünden takip etti.

