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Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor: 78 - 74

İSTANBUL,() SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 16, Strawberry 13, Diebler 14, Clark, Sertaç Şanlı 22, Weems 6, Palacios 4, Kenan Sipahi 3, Muratcan Güler TRABZONSPOR: Heslip...

Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor: 78 - 74

İSTANBUL,()

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 16, Strawberry 13, Diebler 14, Clark, Sertaç Şanlı 22, Weems 6, Palacios 4, Kenan Sipahi 3, Muratcan Güler
TRABZONSPOR: Heslip 5, Vasiliauskas 11, Alper Saruhan, Green 14, Bora Hun Paçun 2, Obekpa 12, Harris 6, Eldridge 24, Burak Eşlik
1'İNCİ  PERİYOT: 15-19
DEVRE: 42-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-55
5 FAULLE ÇIKAN: 39.30 Vasiliauskas (Trabzonspor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Trabzonspor'u 78-74 yendi.
Ev sahibi Beşiktaş Sompo Japan 12'nci galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 12'nci kez mağlup oldu.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile, Siyah-Beyazlı ekibin Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de maçı tribünden takip etti.
 

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