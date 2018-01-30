Beşiktaş Sompo Japan - Telekom Baskets Bonn: 95 - 79

İSTANBUL,()

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Aleksandar Glisic, Alexey Davydov, Vilius Maciulaitis

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 16, Strawberry 13, Diebler 16, Clark 13, Sertaç Şanlı 15, Weems 2, Kenan Sipahi 14, Palacios 2, Muratcan Güler, Samet Geyik 4, Ömer Utku Al

TELEKOM BASKETS BONN: Mayo 22, Bartolo 7, DiLeo, Gamble 18, Zubcic 13, Curry 8, Hill 11, Breunig

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

DEVRE: 39-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-56

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'nın Telekom Baskets takımını 95-79 mağlup etti. Bu sonuçun ardından, siyah-beyazlılar gruptaki 10'uncu galibiyetini alırken, Telekom Baskets Bonn sahadan 9'uncu kez mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu attığı 22 sayıyla Telekom Baskets Bonn'dan Joshua Mayo oldu.