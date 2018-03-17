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Beşiktaş Sompo Japan - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 58-71

İSTANBUL,() SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Kerem Baki BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 15, Strawberry, Erkan Veyseloğlu, Clark 3, Lalanne 2, Diebler 11, Kenan Sipahi 1, Weems 7, Sertaç Şanlı 10, Semih Erden 7, Can...

Beşiktaş Sompo Japan - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 58-71

İSTANBUL,()

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Kerem Baki
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 15, Strawberry, Erkan Veyseloğlu, Clark 3, Lalanne 2, Diebler 11, Kenan Sipahi 1, Weems 7, Sertaç Şanlı 10, Semih Erden 7, Can Maxim Mutaf 2
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Can Korkmaz 3, Lopez 17, Doğukan Şanlı 5, Boothe 9, Fall 6, Jankovic 14, Jones 10, Harris 5, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Mustafa Kırcalı, Agah Abdussamed Kızılkaya
1'İNCİ PERİYOT: 6-24
İLK YARI: 27-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 71-58 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip 13'üncü galibiyetini alırken, siyah beyazlılar 7'nci kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

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