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Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka maçı durdu

 Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka, 75-70’in rövanşına çıktığı maçta tribünlerde yaşanan olaylar sebebi ile maça ara verildi. İSTANBUL- Akatlar Arena’daki mücadele sonunda,...

Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka maçı durdu

 Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka, 75-70’in rövanşına çıktığı maçta tribünlerde yaşanan olaylar sebebi ile maça ara verildi.

İSTANBUL- Akatlar Arena’daki mücadele sonunda, iki Türk takımından biri çeyrek finalin yolunu tutacak. Siyah- Beyazlılar, maçı 6 farkla kazanırsa turu geçecek. Mücadelede olaylar çıktı. Maç hakemler tarafından durduruldu. Hem hakemler hem Pınar Karşıyakalı basketbolcular soyunma odasına girdi.

Akatlar Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodun bitimine 1 dakika 50 saniye kala Pınar Karşıkaya tribünlerinde yaşanan olaylardan sonra mücadele durdu. Hakemler mücadeleye ara verdi ve oyuncuları soyunma odasına geri yolladı. Olayların devam etmesi durumunda Karşıyaka tribünleri boşaltılacak.

 

 

 

 

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