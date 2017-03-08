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Beşiktaş Sompo Japan- Pınar Karşıyaka: 83- 90

 Pınar Karşıyaka çeyrek finale yükseldi Salon: Beşiktaş Akatlar Arena Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Eddie Viator (Fransa) Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 13, Roll 14 , Strawberry 16, Stimac 16, Clark 10,...

Beşiktaş Sompo Japan- Pınar Karşıyaka: 83- 90

 Pınar Karşıyaka çeyrek finale yükseldi

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Eddie Viator (Fransa)

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 13, Roll 14 , Strawberry 16, Stimac 16, Clark 10, Erkan Veyseloğlu 4, Weems 10, Muratcan Güler, Şafak Edge, Kenan Sipahi

Pınar Karşıyaka: Green 22, Brown 12, Ponitka 18, Summers 15, Owens 12, Petway 8, Muhammed Baygül 2, Erdi Gülaslan 1, Soner Şentürk

1. Periyot: 22-24

Devre: 51-37

3. Periyot: 72-69

Beş faulle çıkan: Clark (32.30) (Beşiktaş Sompo Japan)

İSTANBUL () - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 90-83 yendi. Beşiktaş Sompo Japan'ı ilk maçta da 75-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek finale yükseldi.

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