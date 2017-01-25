Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Beşiktaş Sompo Japan- MHP Riesen: 88-85

 İSTANBUL- Salon: Beşiktaş Akatlar Arena Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Borys Shulga (Ukrayna) Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Weems 6, Roll 14, Strawberry 16,Stimac 17, Thompson 7, Sertaç Şanlı 7,...

Beşiktaş Sompo Japan- MHP Riesen: 88-85

 İSTANBUL-

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Borys Shulga (Ukrayna)

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Weems 6, Roll 14, Strawberry 16,Stimac 17, Thompson 7, Sertaç Şanlı 7, Clark 14, Erkan Veyseloğlu, Doğan Şenli,Muratcan Güler 2, Şafak Edge 2

MHP Riesen: Cotton 9, Martin 11, Trice 11, Hammonds 8, Thiemann 2,Cooley 12, Breunig 3, Toppert 9, Loesing 8, Crawford 12

1. Periyot: 24-22

Devre: 42-33

3. Periyot: 61-55

Beş faulle çıkan: 39.53 Cooley (MHP Riesen)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 14. ve sonhaftasında Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi MHP Riesen'i 88-85 yendi.Liderliği daha önce garantileyerek son 16 turunda mücadele hakkıkazanan siyah-beyazlı takım, grup maçlarını 12 galibiyetle tamamladı. MHP Riesenise 6. yenilgisini aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55