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Beşiktaş Sompo Japan liderliği garantiledi

 Szolnoki Olaj - Beşiktaş Sompo Japan: 91 - 96 Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 13. haftasında oynanan maçta uzatma sonunda Macar ekibi Szolnoki Olaj'ı 91-96 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla grubunu lider tamamlamayı...

Beşiktaş Sompo Japan liderliği garantiledi

 Szolnoki Olaj - Beşiktaş Sompo Japan: 91 - 96

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 13. haftasında oynanan maçta uzatma sonunda Macar ekibi Szolnoki Olaj'ı 91-96 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla grubunu lider tamamlamayı garantiledi.

Salon: Tiszaligeti

Hakemler: Borys Shulga (Ukrayna), Zdravko Rutesic (Karadağ), Saulius Racys (İsveç)

Szolnoki Olaj: Barnies 3, Eilingsfeld 5, Vojvoda 18, Toth 6, Pavlicevic 17, Andric 20, Wittmann 5, Borisov 17

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler, Clark 6, Stimac 19, Thompson 21, Roll 15, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 3, Strawberry 18, Kenan Sipahi, Weems 14

1. Periyot: 18-18

Devre: 35-44

3. Periyot: 59-56

Normal süre: 80-80

5 Faulle Çıkan: 42.56 Toth (Szolnoki Olaj)

İSTANBUL /

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