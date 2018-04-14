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Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol: 87-80

İSTANBUL,() SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 22, Strawberry 16, Weems 5, Diebler 2, Semih Erden 11, Can Maxim Mutaf 13, Clark 2, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Lalanne 14 GAZİANTEP...

Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol: 87-80

İSTANBUL,()

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 22, Strawberry 16, Weems 5, Diebler 2, Semih Erden 11, Can Maxim Mutaf 13, Clark 2, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Lalanne 14
GAZİANTEP BASKETBOL: Miller 15, Erol Can Çinko 9, Armand 20, Balazic 2, Carter 21, Murat Göktaş, Can Uğur Öğüt, Orhan Haciyeva, Freimanis 13
1'İNCİ PERİYOT: 27-20
İLK YARI: 50-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Gaziantep Basketbol'u 87-80 mağlup ederek 17'nci galibiyetine uzandı. Konuk ekip ise 18'inci kez mağlup oldu.

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