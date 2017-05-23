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Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol: 66- 57

Beşiktaş seride 1-0 öne geçti  Salon: Beşiktaş Akatlar Arena Hakemler: Murat Biricik, Ziya Özorhon, Can Mavisu Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 5, Muratcan Güler 2, Roll 9, Clark 6, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 2, Stimac 6, Strawberry...

Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol: 66- 57

Beşiktaş seride 1-0 öne geçti 

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Murat Biricik, Ziya Özorhon, Can Mavisu

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 5, Muratcan Güler 2, Roll 9, Clark 6, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 2, Stimac 6, Strawberry 15, Kenan Sipahi 5, Weems 12

Gaziantep Basketbol: Cherry 7, Denmon 18, Rautins, Ruzic 2, Haislip 16, Balazic 8, Jefferson 6, Altan Erol, Alper Özcan, Erden Eryüz

1. Periyot: 23-17
Devre: 39-34
3. Periyot: 52-50

Beş faulle çıkan: 35.28 Rautins (Gaziantep Basketbol)

İSTANBUL () - Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u 66-57 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
 

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