Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 79 - 64

İSTANBUL,() SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Osman Sinan İşgüder Beşiktaş Sompo Japan: Lalanne 17, Kenan Sipahi 11, Diebler 3, Clark 12, Weems 4, Adams 13, Sertaç Şanlı 8, Can Maxim Mutaf 11, Erkan Veyseloğlu,...

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 79 - 64

İSTANBUL,()

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Osman Sinan İşgüder
Beşiktaş Sompo Japan: Lalanne 17, Kenan Sipahi 11, Diebler 3, Clark 12, Weems 4, Adams 13, Sertaç Şanlı 8, Can Maxim Mutaf 11, Erkan Veyseloğlu, Ömer Utku Al, Samet Geyik
BANVİT: Rautins 16, Thomas 2, Rıdvan Öncel 11, Caloiaro 6, Taylor 10, Vidmar 6, Kulig 10, Şehmus Hazer, Erkin Şenel 3
1'İNCİ PERİYOT: 24-19
DEVRE: 47-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-50

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Banvit'i 79-64 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 16'ncı galiiyetini alırken, Banvit 9'uncu kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Cady Lalanne oldu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314