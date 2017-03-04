Beşiktaş Sompo Japan: 86 - Pınar Karşıyaka: 81

İSTANBUL,() -

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Kerem Baki

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Thompson (9), Roll (6), Strawberry (19), Stimac (17), Clark (17), Muratcan Güler, Weems (12), Erkan Veyseloğlu (2), Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi (4)

PINAR KARŞIYAKA: Green (24), Brown (16), Ponitka (10), Summers (18), Owens (8), Petway (2), Muhammed Baygül, Akif Egemen Güven, Soner Şentürk, Erdi Gülaslan (3)

1. PERİYOT: 25-19

DEVRE: 46-37

3. PERİYOT: 66-61

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.57 Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 86-81 mağlup etti.

Beşiktaş Sompo Japan elde ettiği bu skorla 16'ncı galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 10'uncu kez mağlup oldu.