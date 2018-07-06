Beşiktaş, Slovakya'daki hazırlıklarına devam ediyor 

Aras Özbiliz Hollanda'ya kiralanıyor

Bratislava Büyükelçisi'nden kampa ziyaret

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya kampına günde çift idman ile devam ediyor.

İlk çalışmasını sabah saatlerinde yapan siyah beyazlılar taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idman takım toplantısı ile başladı.Toplantının ardından 15 dakika kuvvet çalışması yapan futbolcular taktik olarak hazırlanan saha istasyonunda paslaşma, top sürme, 1'e 1 adam geçme ve şut çalışması yaptı. Antrenman tam sahada oynanan çift kale maç ile sonra erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş idman bitiminde Oğuzhan, Tolgay, Necip ve genç futbolcu Mertcan'a özel olarak şut çalışması yaptırdı.

ARAS ÖZBİLİZ HOLLANDA'YA KİRALANIYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Aras Özbiliz Hollanda ligine kiralanmak üzere.

Bu sabahki antrenman öncesinde saha kenarında Aras Özbiliz, Futbol A Takım direktörü Ali Naibi ve Şenol Güneş arasında mini bir transfer zirvesi gerçekleşti. Bu görüşmenin Aras Özbiliz'in Hollanda ligine kiralık olarak transfer olmasını içeren görüşmeler olduğu öğrenildi.Yapılan temasların olumlu sonuçlanması halinde Aras önümüzdeki sezon Hollanda liginde top koşturacak.

BRATİSLAVA BÜYÜKELÇİSİ'NDE KAMPA ZİYARET

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Hatice Aslıgül Üğdül bu sabah ki antrenmana gelerek siyah beyazlı takımı ziyaret etti.

Antrenmanı seyreden Hatice Aslıgül Üğdül çalışma sonrasında teknik direktör Şenol Güneş,yardımcı antrenör Şeref Çiçek ve futbolcularla bir araya gelirken Şenol Güneş büyükelçiye yeni sezon kırmız forma hediye etti.

Hatice Aslıgül Üğdül aynı zamada yardımcı antrenör Şeref Çiçek ile OTDÜ'den okul arkadaşı da olduğunu söylerken Bratislava'nın kamp yapan takımlara uğurlu geldiğini söyledi.Aslıgül Üğdül ''geçen sene Galatasaray burada kamp yapmıştı ve bu kamp onlara uğurlu geldi şampiyon oldular. İnşallah bu kamp ta size uğurlu gelir ve şampiyon olursunuz'' dedi.

Beşiktaş Slovakya kampına TSİ 19:30'da yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenman öncesi Aras, Ali Naibi ve Şenol Güneş görüşmeleri

-Antrenman detaylar

-Büyükelçi'nin tribünde idmanı izlemesi ve sonrasındaki görüşmelerin detayları

ALİ DANAŞ-SAMORİN