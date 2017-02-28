Beşiktaş, Sancaktepe Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - Beşiktaş'ta Galatasaray maçında ilk onbir oynamayan futbolcular Nevzat Demir Tesisleri'nde Sancaktepe Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma 30 dakika üzerinden iki devre olarak oynandı.Siyah-beyazlılar sahadan 4-1 galip ayrılırken goller Beşiktaş adına Vincent Aboubakar, Aras Özbiliz (2) ve Mustafa Apardı, Sancaktepe adına da Nuri Kaya'dan geldi.

Beşiktaş maça; Hüseyin Yılmaz, Ersan Adem Gülüm, Luiz Rhodolfo, Dusko Tosic, Andreas Beck, Matej Mitrovic, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Aras Özbiliz, Mustafa Apardı ve Vincent Aboubakar ile başladı.

Beşiktaş yarın izin yapacak ve hazırlıklarına perşembe günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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