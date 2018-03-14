Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş - Bayern Münih: 1-3

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Erol KAÇMAZ / İSTANBUL,()

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Micheal Oliver, Stuart Burt, Simon Peter Bennett, Martin Atkinson, Anre Marriner

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin - Gökhan Gönül, Necip Uysal, Medel, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan (Dk. 60 Atiba Hutchinson), Quaresma, Lens (Dk. 60 Talisca), Love (Dk. 75 Babel)

BAYERN MÜNİH: Ulreich - Rafinha, Boateng, Hummels (Dk. 46 Süle), Alaba, Vidal Thiago Alcantara (Dk. 35 Rodrigues), Martinez, Vidal, Ribery, Müller, Lewandowski (Dk. 68 Sandro Wagner)

GOLLER: Dk. 58 Love (Beşiktaş) - Dk. 18 Thiago Alcantara, Dk. 46 (KK) Gökhan Gönül, Dk. 84 Sandro Wagner (Bayern Münih)

SARI KARTLAR: Atiba Hutchinson, Oğuzhan (Beşiktaş) - Hummels, Boateng, Rafinha (Bayern Münih)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden temsilcimiz, bu sonuçla birlikte turnuvaya veda etti ve Avrupa defterini kapattı. Alman ekibi Bayern Münih ise adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

2'nci dakikada Alaba'nın ortasında Vidal'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

10'uncu dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Alaba'nın şutunu kaleci Tolga köşeden çıkarttı. Dönen topta Müller'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

18'inci dakikada Thomas Müller'in sağ kanattan yaptığı ortada Thiago'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

29'uncu dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Alaba'nın ortasında Hummels'in yaptığı vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakika sağ kanattan gelişen Bayern Münih atağında Rafinha'nın içeri çevirdiği topta Gökhan Gönül'ün ters vuruşu ağlara gitti: 0-2.

56'ncı dakikada sol kanattan Ribery'nin içeri çevirdiği topa Caner Erkin'in ters vuruşu Rodrigues'in önüne düştü. Kolombiyalı oyuncu topa dokunamadı ve kaleci Tolga meşin yuvarlağı kontrol etti.

60'ıncı dakikada Bayern Münih savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Gökhan Gönül bekletmeden içeri çevirdi. Vagner Love'ın düşerken yaptığı vuruş direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-2.

61'inci dakika sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuzhan'ın içeri çevirdiği topta Mustafa Pektemek'in vuruşu Bayern Münih savunmasına çarparak kornere gitti.

84'üncü dakikada hızlı gelişen Bayern Münih atağında sol çizgiden Alaba'nın içeri çevirdiği topta Necip'e çarpan top, Sandro Wagner'in önüne düştü. Wagner'in dokunuşunda top ağlara gitti: 1-3.

87'nci dakikada Caner'in ortasında Talisca'nın kafa vuruşu kaleci Ulreich'te kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

VODAFONE PARK'TA İLK AVRUPA YENİLGİSİ

Beşiktaş'ın Bayern Münih'e karşı aldığı 3-1'lik yenilgi, aynı zamanda siyah beyazlıların Vodafone Park'ta aldığı ilk Avrupa yenilgisi oldu. Avrupa kupalarında iç sahada 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş bu maçların 9 tanesini Vodafone Park açıldıktan sonra oynadı ve bu 9 maçta 4 galibiyet 5 beraberlik aldı. Siyah beyazlılar Avrupa kupalarında iç sahada en son 19 Mart 2015'te 3-1'lik skorla Club Brugge takımına yenilmişti.

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