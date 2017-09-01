Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kesin listeyi açıkladı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarında görev yapacak oyucu listesini UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kesin listeyi açıkladı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarında görev yapacak oyucu listesini UEFA'ya bildirdi.

21 futbolcudan oluşan listesi şu şekilde:

29- Tolga Zengin
1-Fabricio Agosto Ramirez
3-Adriano Correia
88-Caner Erkin
77-Gökhan Gönül
5- Pepe
2-Matej Mitrovic
6-Dusko Tosic
18-Tolgay Arslan
8-Ryan Babel
15-Orkan Çınar
13-Atiba Hutchinson
17-Jeremain Lens
12-Gary Medel
10-Oğuzhan Özyakup
7-Ricardo Quaresma
94-Anderson Talisca
20-Necip Uysal
11-Mustafa Pektemek
9-Alvaro Negredo
23-Cenk Tosun

ALİ DANAŞ - İSTANBUL -
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314