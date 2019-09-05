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Beşiktaş, salonda çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü....
SPOR 05.09.2019, 12:29
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan oyuncularla tedavilerine devam edilen Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda yapılan antrenman ısınma ve streching çalışması ile başladı. Ardından denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan oyuncularla tedavilerine devam edilen Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda yapılan antrenman ısınma ve streching çalışması ile başladı. Ardından denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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