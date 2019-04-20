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Beşiktaş, sağanak yağmur altında çalıştı

İSTANBUL,() Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, sağanak yağmur...

Beşiktaş, sağanak yağmur altında çalıştı

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, sağanak yağmur altında, basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, pas şut çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel bir uçakla Sivas'a gidecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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