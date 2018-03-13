Beşiktaş prestij için sahada   

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı sezonunu yaşadı

İç sahada 3 yıldır Avrupa maçı mağlubiyeti yok

Vida cezalı, Quaresma 11'de

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlayacak.

Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver tarafından yönetilecek. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yaparken 4. hakem ise Lee Betts olacak.

PRESTİJ İÇİN SAHADA

Beşiktaş, Bayern Münih karşılaşmasına prestij maçı gözüyle bakıyor ve bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını taraftarını sevindirecek bir skor alarak kapatmak istiyor.

20 Şubat tarihinde Allianz Arena'da oynanan ilk maçı 5-0 gibi faklı bir skorla kaybeden Siyah Beyazlılar, turu geçmek için 6 farklı galip gelmek zorunda. Şampiyonlar Ligi tarihinde şimdiye kadar böylesi bir maçı oynayan bir takımın olmaması, Beşiktaş-Bayern Münih maçını prestij maçına çeviren en büyük etken. Şampiyonlar Ligi'nde bu güne kadar ilk maçı 4 farklı mağlup bitirip 2. maçta turu geçen tek takım Barcelona oldu. Geçen sezon ilk maçta 4-0 yenildiği Paris Saint Germain'i Nou Camp'taki rövanş karşılaşmasında 6-1 ile geçen Barcelona 4 farklı geriden gelip tur atlayan tek takım durumunda.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN PARLAK SEZONUNU YAŞADI

Siyah-Beyazlılar 7 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde en parlak sezonunu yaşadı. Daha önce katıldığı 6 sezonda gruptan çıkamayan Beşiktaş, 7. katılımında Türkiye adına gruplara ait tüm rekorları kırarak ve lider olarak ilk kez gruptan çıktı. Grup maçlarını mağlup olmadan kapatan Siyah Beyazlılar 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayıp puan rekoru kırarak son 16'ya kaldı. Porto, Monaco ve Leipzig'i deplasmanda yenen Kara Kartallar aynı zamanda en iyi deplasman performansına da sahip oldu. 11 gol ile Türk takımları içinde grup maçlarında en çok gol atan takım unvanını da eline geçiren Beşiktaş, üst üste 3 galibiyet alan tek Türk takımı oldu.

İÇ SAHADA 3 YILDIR AVRUPA MAÇI MAĞLUBİYETİ YOK

Beşiktaş son iki sezonda Avrupa arenasında başarılı sonuçlara imza atıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından elenmesi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Siyah-Beyazlılar, yarı finalin eşiğinden dönmüştü. Beer Sheva ve Olimpiyakos'u geçen Kara Kartallar, Lyon'a penaltı atışları sonucunda kaybetmiş ve yarı finalin eşiğinden dönmüştü. Siyah Beyazlılar bu sezon da Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilmeden tamamlamayı başardı.

Son iki sezondaki bu başarının ardında iç sahada kaybetmemenin önemli bir katkısı var. Vodafone Park Stadı'nda özellikle Avrupa maçlarında seyirci desteği ile müthiş bir atmosfer yaratan Beşiktaş, son 12 iç saha maçında mağlubiyet yaşamadı ve 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Siyah Beyazlıların iç sahadaki son mağlubiyeti 19 Mart 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda aldığı 3-1'lik Club Brugge mağlubiyeti.

VİDA CEZALI, QUARESMA 11'DE

Bayern Münih maçı öncesinde takımda 2 eksik futbolcu bulunuyor. Almanya'da oynanan ilk maçın 16'ncı dakikasında kırmızı kart gören Domagoj Vida cezası sebebiyle yarın akşam takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe maçında sağ ayak parmağı kırılan ve koşulara yeni başlayan Pepe de Bayern'e karşı sahaya çıkamayacak bir diğer isim olacak.

İki oyuncunun yokluğunda fazla alternatifi bulunmayan Güneş, son 3 maçta olduğu gibi stoper ikilisini Tosic ve Medel ile kuracak. Sağbekte Gökhan Gönül'ü oynatacak olan Şenol Güneş'in soldaki tercihinin Caner Erkin olması bekleniyor. Hafta sonu ligde oynanacak Medipol Başakşehir maçını da düşünen tecrübeli teknik adamın orta saha ve hücum bölgesinden birkaç değişiklik yapması sürpriz sayılmayacak. Bu değişikliklerin Atiba'nın yanında Tolgay yerine Oğuzhan, sağ önde Quaresma ve forvette Vagner Love şeklinde olması yüksek ihtimal dahilinde.

Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Fabricio - Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Caner Erkin, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love