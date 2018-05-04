Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...
CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı Muharrem...
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...

Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,() Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında dün oynanacak olan Fenerbahçe maçına çıkmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet...

Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında dün oynanacak olan Fenerbahçe maçına çıkmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314