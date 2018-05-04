Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında dün oynanacak olan Fenerbahçe maçına çıkmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."