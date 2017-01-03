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Beşiktaş pas ve şut çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 2. devresi için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, günde çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Sabah kondisyon idmanı yapan Siyah-beyazlılar, akşam idmanını pas ve saha içi oyun kurguları...

Beşiktaş pas ve şut çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 2. devresi için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, günde çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Sabah kondisyon idmanı yapan Siyah-beyazlılar, akşam idmanını pas ve saha içi oyun kurguları ile değerlendirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve 1.5 saat süren idman, takım toplantısı ile başladı. Pas oyunlarının yer aldığı ısınma hareketleri sonrası iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve minik kale maç yaptı. İdmanın ikinci bölümünde her iki sahada tek pasa ve prese dayalı taktik çalışan futbolcular, şut çalışması ile günü tamamladı.

İzni biten Ricardo Quaresma idmana katılırken, hafif sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu ve milli takıma giden Aboubakar antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Antalya kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Antrenman ve Quaresma detaylar

(Haber-Kamera:Ali DANAŞ/ANTALYA )

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