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Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı

Gökhan Töre 6 ay sonra idmanda Ali DANAŞ / İSTANBUL, () 2'nci yarı kamp çalışmalarını Antalya'da yapan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarının İstanbul bölümüne başladı. Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında...

Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı

Gökhan Töre 6 ay sonra idmanda

Ali DANAŞ / İSTANBUL, ()

2'nci yarı kamp çalışmalarını Antalya'da yapan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarının İstanbul bölümüne başladı.
Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Osmanlıspor'a konuk olacak olan siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde 1.5 saat süren bir idman yaptı. Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi.
Isınma hareketleri esnasında Necip ile çarpışan Caner bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkarak idmana devam etti. Antalya kampının 2'nci günü sakatlanarak antrenmanlara çıkamayan Tosic ise yine şanssızlık yaşadı. Bu akşamki idmana çıkan Sırp oyuncu çift kale maçta bir süre oynadıktan sonra sağ kasığında zorlama hissetti ve idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
GÖKHAN TÖRE 6 AY SONRA İDMANDA
Beşiktaş için sevindirici gelişme ise Gökhan Töre'nin antrenmanlara başlaması oldu.
Sezon başı antrenmanlarının hemen başında sakatlanan Töre, dizinden kıkırdak ameliyatı olmuştu. Tedavi süreci tamamlanan Gökhan, 6 aylık aranın ardından bu akşam ilk kez saha antrenmanına çıktı ve bireysel antrenör eşliğinde 1 saatlik çalışma yaptı.
Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman
- Tosic ve Gökhan Töre'den detaylar
Haber Kodu: 180115181

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