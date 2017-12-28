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Beşiktaş - Osmanlıspor maçından notlar

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ilk 11'de Babel'e 100'üncü gol heykeli  Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, () Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş,...

Beşiktaş - Osmanlıspor maçından notlar

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ilk 11'de

Babel'e 100'üncü gol heykeli 

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Osmanlıspor ile karşılaşıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında sahaya as oyuncuları sürdü. Tecrübeli hocanın en büyük sürprizi Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'a ilk 11'de yer vermesi oldu. Demir Grup Sivasspor maçından sonra Fabricio, Medel, Talisca, Adriano ve Lens'e özel izin veren Güneş, kalan as oyuncuların tamamını sahaya sürdü. Kalede Tolga Zengin'i oynatan Güneş'in defans hattı Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Caner Erkin'den oluşurken orta ikilide Atiba ve Tolgay Arslan görev yaptı. Siyah-beyazlıların bu maçtaki hücum hattı ise Cenk, Oğuzhan, Babel ve Negredo'dan oluştu. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
BABEL'E 100'ÜNCÜ GOL HEYKELİ HEDİYE EDİLDİ
Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 3 gol atan ve siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park'ta oynanan resmi karşılaşmalarda 100'üncü golünü kaydeden Ryan Babel'e heykel hediye edildi. Hollandalı oyuncuya hediyesini karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi.
Öte yandan Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi yaklaşık 17 bin futbolsever takip etti.

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