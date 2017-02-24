Beşiktaş, Olympiakos'u son maçta yenmişti

O maçtan 2 gün sonra mevcut teknik adam Sanchez ile yollar ayrıldı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle eşleşen temsilcimiz Beşiktaş, rakibi son oynadığı hazırlık maçında 1 - 0 mağlup etmişti.
Son 32 turunda Osmanlıspor'u eleyen Olympiakos, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Siyah-beyazlılar, 7 Ağustos 2016 tarihinde Vodafone Arena'da Olympiakos'la hazırlık maçında karşılaşmış ve maçı Tolgay Arslan'ın asistinde Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.
Bu mücadeleden 2 gün sonra ise Yunan kulübü, 41 yaşındaki İspanyol teknik direktör Victor Sanchez'in görevine son verildiğini duyurdu.
İSTANBUL /