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Beşiktaş – Olympiakos maçlarıyla ilgili flaş gelişme!

 Deplasman seyircisi maçlara alınmayacak İSTANBUL- Beşiktaş, Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçlarında deplasman taraftarlarının güvenlik gerekçesiyle yer almayacağını açıkladı. Beşiktaş Kulübü internet sitesinden...

Beşiktaş – Olympiakos maçlarıyla ilgili flaş gelişme!

 Deplasman seyircisi maçlara alınmayacak

İSTANBUL- Beşiktaş, Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçlarında deplasman taraftarlarının güvenlik gerekçesiyle yer almayacağını açıkladı. Beşiktaş Kulübü internet sitesinden konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

09.03.2017 tarihinde Yunanistan'da oynanacak Olympiakos - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi, Yunanistan resmi makamlarınca UEFA'ya "güvenlik gerekçesiyle maçın deplasman takımı taraftarı olmadan yapılması" talebi iletilmiş, UEFA tarafından her iki kulübe bu talebin lehinde tavsiyede bulunulmuştur. UEFA'dan gelen bu değerlendirme üzerine Beşiktaş JK ve Olympiakos kulüpleri, iki takım arasında gerçekleşecek her iki karşılaşmanın da deplasman taraftarları olmadan yapılması üzerine mutabakata varmıştır."

Öte yandan taraftarların deplasmana gidememesinin ana nedeni Yunan yetkililer olduğu belirtildi. Yunanistan Emniyeti ve İçişleri Bakanlığı, UEFA'ya güvenlik gerekçesi ile taraftlarların gelmemesini istediği öğrenildi.

 

 

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