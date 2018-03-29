Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

Beşiktaş Mogaz üst üste 10'uncu şampiyonluk için parkeye çıkıyor

İSTANBUL / Hentbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları öncesinde en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un 8 puan önünde 38 puanla zirvede yer alan Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçından en az bir puanla ayrılması...

Beşiktaş Mogaz üst üste 10'uncu şampiyonluk için parkeye çıkıyor

İSTANBUL /

Hentbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları öncesinde en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un 8 puan önünde 38 puanla zirvede yer alan Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçından en az bir puanla ayrılması halinde bitime üç hafta kala 2017-18 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek.
Siyah-beyazlılar, Hentbol Süper Ligi'nde 2017-18 sezonu şampiyonu olması halinde üst üste 10'uncu ve toplamda 14'üncü Süper Lig şampiyonluğunu kazanacak.
2008-09 sezonunda başlayan şampiyonluk serisinde bu sezona kadar üst üste 9 kez Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Beşiktaş Mogaz, erkeklerde salon sporlarında üst üste en çok şampiyon olma alanında zirveyi Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı ile paylaşıyor.
Beşiktaş Mogaz, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile 1 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Süleyman Seba Spor Salonu'na karşı karşıya gelecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314